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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الـ28

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:29 م
رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وتلعب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز يوم الجمعة المقبل 19 مارس بمباراة وحيدة بين فريقي بارما وجنوي.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 23 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز:

1 – كريستيانو رونالدو – 23 هدف
2 – روميلو لوكاكو – 19 هدف
3 – لويس مورييل– 16 هدف
4 – زلاتان إبراهيموفيتش – 14 هدف
5 – تشيرو إيموبيلي – 14 هدف
6 – لاوتارو مارتينيز – 14 هدف
7 – جواو بيدرو – 13 هدف
8 – لورينزو إنسيني – 13 هدف
9 – دوسان فالهوفيتش – 12 هدف
10 – سيمي – 12 هدف

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