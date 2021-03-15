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إسرائيل تلغي القيود المتعلقة بالدول التي يمكن السفر إليها

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
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صادقت الحكومة دولة الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، على إلغاء القيود المتعلقة بالدول التي يمكن السفر منها إلى إسرائيل بدءا من الغد.

ومع ذلك سيبقى العدد المسموح به بدخول البلاد يوميا عن طريق مطار بن غوريون دون تغيير أي حتى ثلاثة آلاف مسافر، كما سيلزم هؤلاء بالخضوع لفحص لتشخيص الداء لدى وصولهم.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية أيضا، السماح بالتنزه في أحضان الطبيعة لحركات الشبيبة، ويستطيع تلاميذ صفوف الحادي عشر والثاني عشر وطلاب المدارس الداخلية فوق الثانوية، حيث تبلغ نسبة المطعمين تسعين بالمائة على الأقل الخروج في رحلات مع المبيت.

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