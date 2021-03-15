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نائب وزير الخارجية السعودي يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
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استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وتسلم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين. ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

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