إصابة الملحن أمير عبد المجيد بفيروس كورونا

كشف الملحن أمير عبد المجيد عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقال أمير عبد المجيد أنه قام بعمل المسحة الطبية بعد شعوره ببعض الأعراض، وجاءت نتيجة التحليل إيجابية، مُطالبًا جمهوره بالدعاء له لكي يستطيع تجاوز هذه الأزمة.



ويعتبر أمير عبد المجيد، واحدًا من أشهر عازفي القانون والملحنين المصريين وقائد فرقة موسيقية مصري، حيث درس بمعهد الموسيقي العربية، وقام بالتلحين للعديد من المطربين منهم وردة التي قدم معها أغاني منها "متغربة" و"بتسافر"، ومحمد فؤاد من خلال أغنية "اشهدي"، وأنغام في "بحبك قولها للعالم" و"بقولك إيه" و"لو حسيت"، وتعاون مع أصالة في أغنيات كثيرة منها "أرجعلها".