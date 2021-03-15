تحركات سريعة وحاسمة.. هل تضع أوروبا جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب؟



في ظل مساعيها لتمديد نفوذها، عبر الأنشطة الإرهابية، والأفكار المتطرفة، تسعى برلمانات الدول الأوروبية لحظر جماعة الإخوان الإرهابية وتشديد الخناق عليها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحركات برلمانات الدول الأوروبية الكبرى لحظر جماعة الإخوان الإرهابية ووضعها على قوائم الإرهاب.



تحركات أوروبا لحظر الإخوان

رغم احتضان بعض الدول الأوروبية لجماعة الإخوان الإرهابية في بادئ الأمر، ما جعلها تنفذ أجندتها الإرهابية بشكل أكثر احترافية، وبمجرد انكشاف مخططاتها الخبيثة، تسعى برلمانات الدول الأوروبية الكبرى لمحاصرة أنشطة جماعة الإخوان ومطالب بحظر نشاطها، ووضعها على قوائم الإرهاب.



النمسا

اختارت النمسا، أسلوب مختلف في مواجهة الإخوان، قائم على حملات أمنية محدودة لاعتقال المتهمين المباشرين في العمليات الإرهابية.



واعتمدت على المواجهة الأكثر حزْمًا في التعاطي مع الإرهاب، من خلال تفكيك الشبكات الإخوانية الحاضنة للتشدد، تربويّا واجتماعيّا وماليًّا.



ألمانيا

وسعى نواب من الحزب الديمقراطي في ألمانيا، باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان، قائلين إنها لا تنتمى لثقافة البلاد، وفقا لما ذكره تقرير الاستخبارات الألمانية، والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرًا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين، حسب تقرير لمؤسسة ماعت.



وشنت ألمانيا حملات تفتيش ضد المواقع التي تشتبه بتحولها لمركز نشر للتطرف أو إدارة عمليات مشبوهة لتمويلات خفية ومجهولة المصدر.



فرنسا

بينما تعرض تنظيم الإخوان، لانحسار كبير في فرنسا، عقب التضييق الأمني عليه، حيث نجحت في محاربة الأنشطة الإرهابية، ومحاصرة الجماعات التي تتاجر بالدين الإسلامي، وتنشر تعاليم مغلوطة لا تتفق مع سماحته.



وأقرت فرنسا قانون صامويل باتى، لمواجهة ما أسماه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، التنظيمات التي تتلقى تمويل الجمعيات الدينية ووقف تلقى التمويلات الأجنبية.

