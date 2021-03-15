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الأنبا بولا: يعلن افتتاح المقر الإداري لمؤسسة الفلك بطنطا السبت المقبل

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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اعلن الأنبا بولا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية، أن المؤسسة ستفتتح مقرها الإداري الكائن بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يوم السبت المقبل، 20 مارس، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وجدير بالذكر أنه تم تأسيس مؤسسة الفلك الخيرية وإشهارها تحت رقم 2194 بتاريخ 6 ديسمبر 2020، بغرض إدارة مشروع الفلك الذي يعد أول مشروع نموذجي عالمي في مصر والشرق الأوسط لخدمة أبطال متلازمة داون، من خلال توفير كافة برامج التأهيل والرعاية المتكاملة، وتحقيق اندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكترونى للمؤسسة https:alfolk.org.

وكشف الأنبا بولا، أن برنامج الافتتاح يتضمن زيارة مقر مشروع الفلك الكائن بقرية حصة أكوا بمحافظة الغربية والإطلاع على مستويات الإنجاز في المشروع، مشيرًا إلى أنه تم الانتها من أكثر من 90% من المرحلة الأولى للمشروع، والانتهاء كذلك من 20% من مرحلته الثانية، وأنه يتم العمل بشكل سريع ومنتظم لافتتاح المشروع أمام المستفيدين من خدماته الرائدة قبل نهاية عام 2021.

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