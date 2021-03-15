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4 فعاليات عالمية تستغلها مصر لإحداث رواج سياحي

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قامت وزراة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية والتي يعاني في العالم من أزمة كورونا، والتي تسببت في توقف الحركة السياحية بشكل عام، بالاستفادة من الأحداث الرياضية والدينية العامة التي استضافتها مصر، في محاولة منها للترويج السياحي بكل الوسائل والطرق المتاحة.

حيث تحرص الوزارة على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية التي تُقام بمصر في الترويج السياحي لها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر مثل منطقة أهرامات الجيزة ومعابد الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر.

بطولة العالم لكرة اليد للرجال يناير 2021
ومن بين الأحداث التي شاركت الوزارة بها خلال الفترة الماضية بطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ التي أُقيمت خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الماضي حيث استضافت منطقة أهرامات الجيزة جميع الفرق المشاركة بها.

بطولة كأس العالم للرماية فبراير 2021
بالإضافة الى أنه بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية خلال شهر فبراير الماضي، استضافت منطقة الأهرامات نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحرمه وكل الأعضاء المشاركين في منافسات البطولة، إلى جانب زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

جولات للمدونين المؤثرين
كما قامت الوزارة خلال الفترة الأخيرة بتنظيم زيارات تعريفية متنوعة إلى مصر لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم منها المملكة المتحدة وأوكرانيا والتشيك وعدد من الدول العربية.

استضافة مؤتمر مجلس الشئون الإسلامية
واستضافت وزارة السياحة والآثار أكثر من ١٢٠ شخصية من أكثر من ٤٠ دولة مشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة

حيث استقبلت المنطقة صباح أمس أكثر من ١٢٠ شخصية من أكثر من أربعين دولة من الضيوف المشاركة في المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.

ورافقهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكان في استقبالهم السيد أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم والذي رافقهم خلال الجولة بالشرح مع عدد من مفتشي الآثار بالمنطقة، وبدأت الجولة بزيارة الهرم الأكبر، ثم منطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول، كما التقطوا الصور التذكارية.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة والتي اعتبروها فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم، متمنين زيارة مناطق أثرية أخرى للتعرف على المزيد من المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها بمصر.
4 فعاليات عالمية تستغلها مصر لإحداث رواج سياحي
4 فعاليات عالمية تستغلها مصر لإحداث رواج سياحي
4 فعاليات عالمية تستغلها مصر لإحداث رواج سياحي
4 فعاليات عالمية تستغلها مصر لإحداث رواج سياحي

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وزارة السياحة والاثار مصر مجلس الشئون الاسلامية بطولة العالم للرماية بطولة العالم لكرة اليد الفجر الاهرامات

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