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بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الأبراج المطلة على النيل بمنطقة "مثلث ماسبيرو"

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن،  والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، بجولة تفقدية بمشروعات منطقة مثلث ماسبيرو، يرافقهما المهندس صلاح متولي، المشرف على مشروعات تطوير مناطق مطار امبابة، ومثلث ماسبيرو، وعين الصيرة، ومسئولو المشروع، وذلك لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها، وإزالة أي عقبات.

وتفقد مسئولو الوزارة خلال جولتهم، مشروع الإسكان البديل لأهالي المنطقة الذين وافقوا على خيار العودة بعد تطويرها، حيث اطلعوا على نماذج تشطيب وحدات الإسكان البديل،  كما تفقدوا مشروع أبراج النيل ماسبيرو، الجاري تنفيذه بالمنطقة، وكذا مشروع إنشاء برجين أحدهما بنشاط (إداري – سكني)، وآخر بنشاط (فندقي)، مؤكدين على ضرورة متابعة سير الأعمال وإزالة أي معوقات حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة لها.

وأشار مسئولو الوزارة إلى أن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو يأتي بالتكامل مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، وأن العمل يتم بالمشروع على قدمٍ وساق، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الأبراج المطلة على النيل، ضمن  مشروع الأبراج، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنياً بإجمالي 468 وحدة سكنية، وجار الانتهاء من الهيكل الخرساني والبدء في أعمال التشطيبات، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنياً بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا ً متكرراً.

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