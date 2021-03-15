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انفجار يستهدف حافلة لنقل الركاب في العاصمة الأفغانية كابول

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:46 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار استهدف حافلة لنقل الركاب في العاصمة الأفغانية كابول.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل خمسة من أفراد قوة الشرطة بانفجار استهدف سيارتهم في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار شرق البلاد.

 

وقد استهدف الهجوم بسيارة مفخخة مركزا لقوات الأمن في منطقة أرغنداب في إقليم قندهار الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد الشرطة.

 

وقالت الشرطة الأفغانية، قالت إن ثلاثة مدنيين أصيبوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في مدينة جلال آباد.

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كابول حافلة لنقل الركاب انفجار افغانستان

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