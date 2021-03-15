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"ايجيترانس" تعلن موافقتها على عرض تكامل الأعمال مع "اتش ايه يوتيليتيز"

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت ايجيترانس، الشركة الرائدة في تقديم حلول النقل والخدمات اللوجستية، أنّ مجلس إدارة الشركة قرر بالإجماع خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد بالأمس، موافقته المشروطة على العرض غير الملزم لصفقة تكامل الأعمال التي تقدمت بها شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى، شركة المرافق الهولندية الرائدة، والتي تمتلكها كل من مجموعة حسن علام القابضة وشركة تنمية للطاقة بي. في. والمضي قدمًا في الخطوات المترتبة على ذلك. 

وعلقت المهندسة عبير لهيطه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايجيترانس في اخطار للبورصة المصرية أنّ "مجلس إدارة ايجيترانس قام بالاطلاع على هذا العرض بكل عناية ومناقشته ومراجعة كافة الجوانب المتعلقة به وقرر بالإجماع أنّ هذا العرض يستحق المزيد من الدراسة."     

وبناءً عليه، ستقوم ايجيترانس بإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة وعمليات التقييم من خلال مستشارين مستقلين، كما سيتواصل مجلس إدارة ايجيترانس مع إدارة إتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي.في. خلال الأيام القادمة، للحصول على المزيد من الإيضاحات حول رؤيتهم الاستراتيجية والقيمة الإضافية لهذه الشراكة المقترحة وشكل التآزر التشغيلي الذي يمكن التوصل إليه إذا ما تمت الصفقة، والأهم من ذلك، كما تقول لهيطه: "التعرف على رؤية الشركة صاحبة العرض للدور المستقبلي للكيان المشترك داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بصورة عامة."   

تضيف "لهيطه" حول أسباب اتخاذ مجلس إدارة الشركة لهذا القرار: "إننا نعمل في قطاع اقتصادي تلعب فيه اقتصاديات الحجم دورًا محوريًا ومتناميًا. 

وبالإضافة لتآزر العمليات التشغيلية للشركتين نتيجة التكامل الرأسي بينهما والقيمة الإضافية التي تقدمها هذه الصفقة لحملة أسهمنا نتيجة الدخول  في قطاع الطاقة النظيفة والمياه المتوقع أن يشهد ازدهارًا كبيرًا، فإنّ هذه الشراكة تتوافق مع استراتيجية ايجيترانس الطموحة في تحقيق التوسع والنمو".

 تجدر الإشارة أنّ ايجيترانس تدرس في الفترة الأخيرة عددًا من فرص الأعمال في المنطقة وخاصة في إفريقيا، انطلاقًا من رغبتها في تنفيذ خطة للتوسع الجغرافي المدروس على مراحل. 

ووفقًا لرأي عبير لهيطه فإنّ هذه الشراكة قد تساعد الشركة على الإسراع في تحقيق هذا الهدف من خلال الاستفادة من الخبرات والتواجد الجغرافي الذي تتمتع به اتش ايه يوتيليتيز. من ناحية أخرى قد تساعد تلك الصفقة ايجيترانس على اقتناص فرص الأعمال الضخمة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصري.

 وفي المقابل ستستفيد شركة اتش ايه يوتيليتيز من هذه الشراكة من خلال الدخول في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي من المنتظر أن يحقق نموًا استثنائيًا خلال السنوات العشر القادمة بدافع من الطلب المتزايد على تلك الحلول والخدمات الحيوية. وتعليقًا على ذلك، تقول لهيطه: "ستلعب منطقتنا دورًا رئيسيًا في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، كما تتمتع مصر بصورة خاصة بمكانة متميزة تتيح لها اقتناص فرص الأعمال الكبيرة في هذا القطاع خلال المستقبل القريب. 

 وتتمتع إنّ ايجيترانس بالريادة في مصر في مجال لوجستيات المشروعات وحلول المستودعات بالإضافة لتميزها أيضًا في مجالات عملها الأخرى داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية."   
               
نظرة عامة على الصفقة 
تتضمن هذه الصفقة استحواذ ايجيترانس على 100% من شركة اتش ايه يوتيليتيز بى.فى.، على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح البائع يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في شركة ايجيترانس بقيمة عادلة وفقا لتقييم مستشار مالي مستقل. 

الخطوات التالية 
قامت ايجيترانس بتعيين مكتب جرانت ثورنتون كمستشار مالي مستقل ومكتب معتوق وبسيوني وحناوي للمحاماة كمستشار قانوني، كما سيتم تعيين إحدى شركات بنوك الاستثمار كمستشارين ماليين للصفقة. 

معلومات إضافية هامة 
هذه الصفقة مشروطة ويتوقف اتمامها على نتائج إجراءات الفحص النافي للجهالة وعمليات التقييم التي سيجريها المستشار المالي المستقل الذي تم تعيينه، بالإضافة للحصول على موافقة حملة أسهم ايجيترانس خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية. هذه الصفقة مشروطة أيضًا بتلقي الموافقات الإجرائية ذات الصلة والوفاء بالشروط المتممة المتعارف عليها. 
سيتم تناول المزيد من التفاصيل حول نتائج صفقة الاستحواذ بعد إتمام الإجراءات المشار إليها بعاليه. 
من ناحية أخرى، لن يكون لهذا البيان أي تأثير على النظرة المستقبلية للعام المالي 2021 كما وردت في التقرير المالي للربع الأخير للعام المالي 2020 والصادر بتاريخ 14 مارس 2021.     
 


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