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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية صباح الغد.. وتكشف درجات الحرارة المتوقعة
الإثنين 15/مارس/2021 - 02:52 م
رقية جمال
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
-نشاط رياح على جنوب سيناء.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.
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