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الإعلان رسميًا عن المرشحين لجوائز الأوسكار 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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الإعلان رسميًا عن المرشحين لجوائز الأوسكار 2021

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عن المرشحين للجوائز بدورة الحفل التي تقام خلال عام 2021 الجاري، وضمن فئة جائزة أفضل فيلم أجنبي، كان أبرز المرشحين، الفيلم التونسي الرجل الذي فقد جلده، وفيلم "أنذر راوند" من الدنمارك.

وضمن فئة جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي ترشح كل من "ريز أحمد"، والراحل شادويك بوزمان، وأنطوني هوبكنز، وجاري أولدمان، وستيفين يون.

وضمن فئة افضل ممثلة بدور رئيسي، ترشحت كل من فايولا ديفيس، وأندرا داي، وفانيسا كيربي، وفرانسيس مادورماند، وكاري موليجان.

في حين ترشح لجائزة أفضل فيلم كل من فيلم "ذا فاذر"، وفيلم "جودا أند ذا بلاك ميسايح"، وفيلم "مان"، "نومادلاند"، وفيلم "بروميسينج يونج وومان"، وفيلم "ساوند أوف ميتال"، وفيلم "ذا تريل أوف شيكاغو 7".
الإعلان رسميًا عن المرشحين لجوائز الأوسكار 2021
الإعلان رسميًا عن المرشحين لجوائز الأوسكار 2021

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