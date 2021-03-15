تنفيذ "حقلا إرشاديا" لمحصول الشعير في الإسماعيلية

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي يوما حقليا بالحقل الإرشادي لمحصول الشعير بالقصاصين الجديدة، وذلك لتقييم ومشاهدة التجارب التي ينفذها قسم بحوث أمراض الشعير، وذلك بحضور الفريق العلمى الدكتورة مايسة عبدالواحد (بحوث أمراض الشعير)، والدكتور ابراهيم السيد، والمهندسة هناء محمد مصيلحى رئيس قسم الأراضى الجديدة بالمديرية، والمهندسة فاتن شحاتة قسم الشعير بمديرية الزراعة، والمهندس حسن سليمان رئيس قسم الإرشاد الزراعي بالقصاصين، والمهندس السيد عبد الفتاح أخصائي زراعة الشعير.





وخلال فعاليات يوم الحقل، تم تقييم محصول الشعير ودور الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات في مساعدة المزارعين على مواجهة تحديات المشكلات الزراعية، للاستفادة من الإمكانيات العلمية المتوفرة لتحسين السلالات الوراثية القادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.





وقالت الدكتورة مايسة عبد الواحد، إن أهمية يوم الحقل في اطلاع المرشدين الزراعيين والمزارعين المشاركين بالهدف من الحقول الإرشادية ومساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية.وأوضحت، أن المزارع المصري لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدة نتائجها بصورة فعلية، وانتخاب اصناف محاصيل الحبوب الجيدة والمناسبة للبيئات.





وأوضح المهندس حسن سليمان منسق يوم الحقل، أن أهمية تقيم المحصول في مراحل عمره المختلفة وتحسنها بما يتلاءم مع الظروف او المناخ الذي يسود المنطقة من اجل توفير محاصيل ذات كفاءة جيدة، كما ونوعا واشاد الجميع بنجاح زراعة المحصول وجودتة وعدم تاثرة بالتغيرات المناخية هذا العام وزيادة المساحة المنزرعة العام القادم والاستعداد لحصاد محصول الشعير الشهر القادم وتاتي أهميته المحلية والعالمية لكونه يستخدم كغذاء للإنسان والحيوان ويحتل المركز الرابع عالميا ومحليا من حيث الأهمية بعد القمح.



