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البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه بختام التعاملات وسط هبوط حاد للمؤشرات

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع جماعي للمؤشرات ، فى حالة عدم اليقين و انعدام الثقة فى مستقبل السوق و ترقب الكثير من المستثمرين لموجة هبوط كبيرة و هو ما يسبق انعكاس للمؤشرات  مع وصول الاسهم لمستويات سعرية متدنية و بعيدة عن قيمتها الحقيقية .

وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه وأغلق عند مستوى 680.6 مليار جنيه.
 
مؤشرات البورصة المصرية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 11222.3 نقطة،و هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 2143.8 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 3141.1 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.1 مليارجنيه ، وأحجام تداول بـ 540.5  مليون ورقة منفذة علي 40.9 ألف عملية.

فئات المستثمرين بالبورصة المصرية

وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم حوالي57.4 مليون جنيه ، بنسبة إستحواذ 12.3% ، فيما سجلت مشتريات المصريين والعرب علي الأسهم القيادية حوالي 23.2 مليون جنيه و34.1 مليون جنيه، وبنسب إستحواذ 81.7% و5.9% علي التوالي.

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 40.5% ، فيما اصبح الباقي من نصيب الأفراد بنسبة59.4%.

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