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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 15-3 2021
الإثنين 15/مارس/2021 - 03:00 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 15-3-2021
سعر الدولار اليوم الاثنين 15-3-2021 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 15 -3- 2021 في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 مارس 2021 في السوق المحلي
استقرت أسعار الذهب فى أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 15 مارس 2021، بعد أن شهد المعدن الأصفر حالة من التذبذب ليسجل الذهب عيار 21 ب764 جنيها للجرام .. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الاثنين 15-3-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 15-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 3652 ألف طن
رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 3652 ألف طن، بينما كان حجم الاستهلاك نحو 3533 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 119 ألف طن.. التفاصيل من هنا
ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 280.5 مليون دولار
أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من القمح والذرة وفول الصويا بشكل ملحوظ بنهاية عام 2020، وذلك قبل الارتفاع التدريجي الذي سجلته أسعار تلك السلع الضرورية مع بداية العام، مما يشير إلى تحسب الدولة من تلك الارتفاعات وتأثيرها على الموازنة العامة وحرصها على توفير احتياجات السوق المحلية.. التفاصيل من هنا
البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.. التفاصيل من هنا
"الإسكان" توافق على موازنة "القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. التفاصيل من هنا
2.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج
سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2020 (عام على جائحة كورونا) ارتفاعاً بمعدل 10.5% بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2019).. التفاصيل من هنا
صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.5%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة «كورونا» فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصرى.. التفاصيل من هنا
هيئة للاستثمار: حجز 100% من وحدات المنطقة الصناعية ببنها وميت غمر
قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم حجز جميع الوحدات التي تم طرحها بالمرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها وميت غمر، حيث تم حجز 147 وحدة ببنها، بينما تم حجز 107 وحدة في المنطقة الاستثمارية بميت غمر بنسبة إشغال 100%.. التفاصيل من هنا
وزير الكهرباء يلتقي وزير الخارجية والطاقة بغينيا لبحث سبل التعاون
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور ابراهيم كابا وزير الخارجية الغينى والسيدة بونتورابى ياتارا وزيرة الطاقة والمياه بغينيا والوفد المرافق لهما ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة..التفاصيل من هنا
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