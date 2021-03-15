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نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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بات عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن تشكيل النادي الأهلي الأساسي أمام فيتا كلوب، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الثالثة عصر غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخرج عمرو السولية من الحسابات الأساسية لموسيماني في لقاء الغد أمام فيتا كلوب، بسبب الإجهاد الذي يعاني منه اللاعب، والذي منعه من المشاركة في تدريبات النادي الأهلي، أمس الأحد.

ومن المتوقع أن يبدأ كلا من المالي آليو ديانج وحمدي فتحي في وسط الملعب، على أن يظهر عمرو السولية على دكة البدلاء، خوفًا من تفاقم إصابته.

وأعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، جاهزية عمرو السولية لمواجهة فيتا كلوب، مؤكدا في تصريحات له عبر الموقع الرسمي للنادي أن السولية سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الاثنين على ملعب الشهداء.

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