تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري

لعل شغل الرئيس عبدالفتاح السيسي الشاغل، هما محدودي ومتوسطي الدخل، لذا وجه بإطلاق مبادرة جديدة ب100 مليار جنيه لوحدات سكنية بفائدة 3% متناقصة على الرصيد.





وترصد " الفجر "، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري:





١. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة جديدة بـ100 مليار جنيه لوحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة على الرصيد.





٢. تأتي هذه المبادرة لدعم الدولة للفئات محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير وحدات سكنية لهم.





٣. تتناسب أقساط الوحدات السكنية مع محدودي الدخل وحساب الفائدة سيكون على الرصيد فقط وليس على إجمالي المبلغ.





٤. يقوم البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.





٥. الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقاري سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة.





٦. تعني الفائدة المتناقصة أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.





٧. تراعي المبادرة أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين.





٨. وتتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل.





وكان الرئيس السيسي، قد وجه بإنشاء الوحدات السكنية التابعة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يقوم المواطن بدفع تكلفة بناء الوحدة السكنية دون سعر الأرض، وهو ما يعد تكلفة المباني غير محملة بسعر الأرض باشتراطات محددة.





وتنسق الوزارات مع الجهات الحكومية التى لديها أراض في المحافظات، والمدن القديمة، لبناء وحدات سكنية عليها ضمن المبادرة، وذلك بنظام الشراكة، وتوفيرها للراغبين في حجزها.





ويستهدف المشروع لتوفير نحو 30 ألف وحده سكنية كمرحلة أولى، بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.



