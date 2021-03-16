Advertisements

تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:45 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
ياسمين مبروك
Advertisements
لعل شغل الرئيس عبدالفتاح السيسي الشاغل، هما محدودي ومتوسطي الدخل، لذا وجه بإطلاق مبادرة جديدة ب100 مليار جنيه لوحدات سكنية بفائدة 3% متناقصة على الرصيد.

وترصد "الفجر"، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري:

١. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة جديدة بـ100 مليار جنيه لوحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة على الرصيد.

٢. تأتي هذه المبادرة لدعم الدولة للفئات محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير وحدات سكنية لهم.

٣. تتناسب أقساط الوحدات السكنية مع محدودي الدخل وحساب الفائدة سيكون على الرصيد فقط وليس على إجمالي المبلغ.

٤. يقوم البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

٥. الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقاري سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة.

٦. تعني الفائدة المتناقصة أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.

٧. تراعي المبادرة أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين.

٨. وتتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل.

وكان الرئيس السيسي، قد وجه بإنشاء الوحدات السكنية التابعة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يقوم المواطن بدفع تكلفة بناء الوحدة السكنية دون سعر الأرض، وهو ما يعد تكلفة المباني غير محملة بسعر الأرض باشتراطات محددة.

وتنسق الوزارات مع الجهات الحكومية التى لديها أراض في المحافظات، والمدن القديمة، لبناء وحدات سكنية عليها ضمن المبادرة، وذلك بنظام الشراكة، وتوفيرها للراغبين في حجزها.

ويستهدف المشروع لتوفير نحو 30 ألف وحده سكنية كمرحلة أولى، بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وكلفت الحكومة، أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء في التنفيذ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحدات سكنيه فائدة 3 الرئيس السيسى التمويل العقارى اخر الاخبار

أخبار تهمك

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 17 ساعة

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 11 دقيقة

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ 11 دقائق

زيدان يرد على عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب يجهزها موسيماني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بثنائي هجومي صريح أمام فيتا كلوب

منذ نصف ساعة

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بمساحات لا تتعدي 150 متر للوحدة وفائدة 10% .. تعرف علي شرط أخر بمبادرة التمويل العقاري الجديدة

بروتوكول تعاون بين التطوير العقارى وبنك مصر لتيسير إجراءات التمويل

بعد فتح باب التسجيل.. تعرف على المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

أحمد موسى عن مبادرة الرئيس لامتلاك شقة: عمري ما سمعت عن قرض 30 سنة (فيديو)

أستاذ استثمار: مبادرة السيسي بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل تُحل مشكلة اجتماعية

في متناول محدودي الدخل.. تفاصيل الحصول على شقة بفائدة 3 % بأقساط على 30 سنة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

02:31 ص

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

06:41 ص

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

02:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار