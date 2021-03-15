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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا
الإثنين 15/مارس/2021 - 03:43 م
رامي بشاي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل
في خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي .
في خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي .
في خط الهجوم : حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف
فيما تم استبعاد كلا من :-
محمد عواد وأحمد أبو الفتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.
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