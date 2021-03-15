دولة أوروبية تعلن بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر، اليوم الاثنين، بدء الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وطالب وزير الصحة النمساوي، ببذل أقصى جهد لمنع تكرار ما جرى في الخريف من الانتشار الشامل للعدوى خلال الموجة الثانية.

وقال وزير الصحة النمساوي: "نلاحظ بداية الموجة الثالثة من الوباء في النمسا. وهي في الكثير من الحالات تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

وأكد رودولف أنشوبر، أنه من الضروري تجنب الزيادة المنفلتة في عدد الإصابات، من خلال تنظيم اختبارات وجود الفيروس لدى مغادرة المناطق المتأثرة بشكل خاص بالوباء.

وقد اقتربت الزيادة اليومية في عدد المصابين بفيروس كورونا في النمسا، من 3 آلاف حالة، بينما كان هذا الرقم في فبراير، عند مستوى ألفي حالة.