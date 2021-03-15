ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الـ28

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.









وتلعب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز يوم الجمعة المقبل 19 مارس بمباراة وحيدة بين فريقي بارما وجنوي.









ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 62 نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز:





1 – إنتر ميلان 62 نقطة.

2 – ميلان 56 نقطة.

3- يوفنتوس 55 نقاط.

4 – أتالانتا 52 نقطة.

5 – نابولي 50 نقطة.

6- روما 50 نقطة.

7– لاتسيو 46 نقطة.

8 – ساسولو 39 نقطة.

9– هيلاس فيرونا 38 نقطة.

10 – أودينيزي 33 نقطة.

11 – سامبدوريا 32 نقطة.

12 – بولونيا 31 نقطة.

13 – فيورنتينا 29 نقطة.

14 – جنوى 28 نقطة.

15 – سبيزيا 26 نقطة.

16 – بينفينتو 26 نقطة.

17 – كالياري 22 نقاط.

18 – تورينو 20 نقاط.

19 – بارما 19 نقاط.

20 – كروتوني 15 نقطة.