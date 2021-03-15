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الأربعاء.. البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى السنوية التاسعة لرحيل البابا شنودة

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء المقبل، الذكرى السنوية التاسعة لرحيل البابا شنودة الثالث، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور لفيف من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضاف البابا تواضروس «لا تقبل قوانين المجمع المقدس أي ملفات طلب الاعتراف بقداسة أي من كوادر الكنيسه المعاصرة إلا بعد مرور 40 عامًا من الرحيل، أي أنه من المتوقع الاعتراف بقداسة البابا شنودة عام ٢٠٥٢».

واعتاد البابا تواضروس على رئاسة قداس الذكرى السنوية للبابا شنودة، والمرور على مزاره الخاص والموضوع في مقابل الكنيسة الأثرية بالدير ويشارك للمرة الأولى الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي الجديد.

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