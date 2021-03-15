القبض على موظف اختلس 854 ألف جنيه في قنا



وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط موظف بإحدى الجهات الحكومية، بعد ورود معلومات تفيد استغلال موقعه الوظيفي.



وأوضح مصدر أمني، أنه تم ضبط ف.ع، 45 عامًا، بعد اتهامه بتحصيل مبالغ مالية قيمة اشتراكات وأنشطة خاصة بالجهة محل عمله، بلغت 854 ألف جنيها، وعدم توريدها والاستيلاء عليها لنفسه، وخشية اكتشاف أمره قام بالتلاعب بإيصالات التحصيل وتوريد قيمتهما بأقل من المحصل الفعلي المدون بأصول تلك الإيصالات، وتأكد ذلك بتقرير الجهات المعنية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح ابوسحلي، من ضبط موظف بأحد الجهات الحكومية بتزوير رسوم التحصيل في قنا، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس.