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السويد: ندرس استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت السلطات الصحية في السويد، اليوم الاثنين، إنها قد تحصل على لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في يونيو القادم.

 

ونقلت صحيفة "Aftonbladet"، عن منسق اللقاحات السويدي، ريتشارد بيرغستريوم، قوله: "من الممكن أن أؤلئك الذين سيتم تلقيحهم بالدرجة الأخيرة سيتلقون هذا اللقاح".

 

وأوضح منسق اللقاحات السويدي،  أن "سبوتنيك V" قد يصبح إضافة لخطة التلقيح الحالية، مضيفًا: "يبدو استخدامه واعدا، إذ أن فعاليته تقدر بنحو 93%".

 

ويذكر أن لقاح "سبوتنيك V"، تم تسجيله من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس عام 2020. ونشرت مجلة "لانسيت" نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" والتي تؤكد المؤشرات العالية لفعالية وأمن اللقاح الروسي.

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