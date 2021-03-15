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البطريرك الماروني: الصوم الكبير هو زمن سماع كلمة الله

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي أمس الأحد، في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة في أحد شفاء المخلّع بعنوان "أتوه بمخلّع يحمله أربعة رجال" (مر 2: 3).

وقال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "لـمّا سمع الرجال الأربعة كلمة الله من فم يسوع في البيت بكفرناحوم، والجمع غفير، آمنوا بيسوع وأتوه بمخلّع، إيمانًا منهم أنّه قادر على شفائه. وللدلالة على هذا الإيمان، "نبشوا السقف ودلّوا السرير الذي كان المخلّع مطروحًا عليه، لـمّا لم يستطيعوا الدخول من الباب، فما كان من يسوع إلّا أن شفاه نفسًا وجسدًا، قائلًا له: "يا ابني، مغفورةٌ لك خطاياك"(مر 2: 5)، ثمّ "قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك""(مر 2: 11). ثلاثة مترابطة تنكشف لنا في هذه الآية الإنجيليّة: كلمة الله التي تولّد الإيمان، تجسيد الإيمان بالأفعال، الشفاء بفضل إيمان الإنسان. الصوم الكبير هو زمن سماع كلمة الله ابتغاءً للإيمان، عملًا بقول بولس الرسول: "الإيمان من السماع" (روم 10: 17)، وزمن أعمال المحبّة والرحمة على مثال الرجال الأربعة".

وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن "الرجال الأربعة يمثلّون كلّ جماعة، في الكنيسة والعائلة والمجتمع، تتعاون وتتنظّم لمساعدة المرضى والفقراء وذوي الاحتياجات وكلّ محتاج، باسم الأخوّة الإنسانيّة، وبروح التضامن الذي يجعلنا نشعر أنّنا كلّنا مسؤولون عن كلّنا. إنّني أحيّي كلّ هؤلاء وأشكرهم على محبتهم تجاه المحتاجين والفقراء. والرجال الأربعة يمثلّون السلطة في الدولة التي لها مبرّر واحد لوجودها هو تأمين الخير العام الذي منه خير كل مواطن وكلّ المواطنين. فالسلطة مؤتمنة على المال العام ومرافق الدولة ومرافئها، وعلى تنظيم مؤسّساتها الدستوريّة وأجهزتها وإداراتها العامّة، وعلى تعزيز ميادين الاقتصاد والاجتماع والتشريع والثقافة، وعلى إجراء اتفاقيّات تعاون اقتصادي وتجاري مع الدول، وعلى تحقيق آمال أبناء الوطن وحقوقهم الأساسيّة، بتجرّد عن كلّ مصلحة شخصيّة أو فئويّة".

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