يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلي بقياده دراجان يوڤيتش قائمة الفريق النهائية التى سيخوض من خلالها لقاء الغد أمام فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجوله السادسة عشر من مسابقة الدورى العام و المقرر أن تقام بستاد جهاز الرياضة العسكري.





و جائت القائمة على النحو التالي :





حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى.





خط الدفاع : حسين السيد ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد هاشم ، أحمد كاستيلو ، مصطفى فارس ، عبد الله جمعة ،محمد بيومى.





خط الوسط : عماد حمدى ، دونجا ، عمر الوحش ، محمد حسن ، محمد عادل ،نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، زياد طارق





خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، بينسون شيلونجو ، شكري نجيب





تعد هذه المباراة رقم 29 ، فاز الإسماعيلي في عشر مباريات ، وكان التعادل حاضر في 11 مباراة بينما أستطاع الجيش أن يتفوق علي الدرويش في 7 مباريات ، يسعي الدراويش من خلال اللقاء لتعديل وضعيته في جدول الترتيب حيث يحتل المركز 16 برصيد عشر نقاط ، بينما يحتل الجيش المركز 15 برصيد 13 نقطة.