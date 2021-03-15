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يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلي بقياده دراجان يوڤيتش قائمة الفريق النهائية التى سيخوض من خلالها لقاء الغد أمام فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجوله السادسة عشر من مسابقة الدورى العام و المقرر أن تقام بستاد جهاز الرياضة العسكري. 

و جائت القائمة على النحو التالي :

حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى.

خط الدفاع : حسين السيد ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد هاشم ، أحمد كاستيلو ، مصطفى فارس ، عبد الله جمعة ،محمد بيومى.

خط الوسط : عماد حمدى ، دونجا ، عمر الوحش ، محمد حسن ، محمد عادل ،نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ،  زياد طارق

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، بينسون شيلونجو ، شكري نجيب

تعد هذه المباراة رقم 29 ، فاز الإسماعيلي في عشر  مباريات ، وكان التعادل حاضر في 11 مباراة بينما أستطاع الجيش أن يتفوق علي الدرويش في 7 مباريات ، يسعي الدراويش من خلال اللقاء لتعديل وضعيته في جدول الترتيب حيث يحتل المركز 16 برصيد عشر نقاط ، بينما يحتل الجيش المركز 15 برصيد 13 نقطة.

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