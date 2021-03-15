موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

حقق نادي إنتر ميلان فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره تورينو، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.









سجل أهداف إنتر ميلان كل من روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في الدقائق 62 و 85 على الترتيب، في حين سجل أنطونيو سانابريا هدف تورينو الوحيد في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.









وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان عند النقطة 65، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، في حين تجمد رصيد تورينو عند النقطة 20، في المركز الثامن عشر.









ويستعد إنتر ميلان لمواجهة نظيره ساسولو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.