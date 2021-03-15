البدري يعلن أسماء المنتخب بعد مباريات الأندية الأفريقية

وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري في اجتماعه اليوم بمقر اتحاد الكرة الروتوش النهائية لاحتياجات المنتخب الفنية لهذه المرحلة واستعراض الأسماء المطروحة للاستقرار علي أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولي المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.









ويعلن الجهاز الفني أسماء القائمة المحلية عقب أنتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية بعد التأكد من سلامة كل العناصر المرشحة.. للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم ٢٠ مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات.









واستقر الجهاز الفني علي خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفر البعثة إلي كينيا يوم ٢٣ من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي.









حضر الاجتماع مدير المنتخب محمد بركات وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وانيس الشعلالي.