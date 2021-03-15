Advertisements

البدري يعلن أسماء المنتخب بعد مباريات الأندية الأفريقية

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري في اجتماعه اليوم  بمقر اتحاد الكرة الروتوش النهائية لاحتياجات المنتخب الفنية لهذه المرحلة واستعراض الأسماء المطروحة للاستقرار علي أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولي  المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.


ويعلن  الجهاز الفني أسماء القائمة المحلية عقب أنتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية بعد التأكد من سلامة كل العناصر المرشحة.. للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم ٢٠ مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات. 


واستقر الجهاز الفني علي خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفر البعثة إلي كينيا يوم ٢٣ من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة  نيروبي.


حضر الاجتماع مدير المنتخب محمد بركات وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وانيس الشعلالي.

أخبار تهمك

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حبس جهاد الغزالي وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. كواليس القبض على المتهم "متحرش المترو"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ يوم

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ أقل من ساعتين

حبس جهاد الغزالي وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

03:07 م

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

03:30 م

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

01:08 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار