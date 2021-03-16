Advertisements

ذروتها السبت المقبل.. موجة حارة جديدة تنتظر مصر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
Advertisements
يبدو أن مصر، أصبحت على أعتاب موجة حارة جديدة تشهدها محافظات البلاد خلال الفترة المقبلة ذروتها ستكون السبت القادم، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية فصل الربيع يوم 20 مارس الجارى، وتشهد حالة الطقس اعتدالا فى درجات الحرارة، ويمتد الفصل لمدة ثلاثة أشهر تعود خلالها الأتربة بسبب رياح الخماسين، وبالتزامن مع هذه الرياح، يعاني كثيرون من أمراض الحساسية.

ويفضل أن يخفف المواطنين الملابس بشكل تدريجي خلال فصل الربيع حتى بداية فصل الصيف ولا يجب أن يتم ارتداء الملابس الصيفية في بداية الربيع، حسب تصريحات مسئولي هيئة الأرصاد الجوية.

ومع دخول فصل الربيع ستشهد مصر بطبيعة الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة، كما سيبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بالتزامن مع الفصل.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن حالة الطقس المرتفعة الحرارة والمقرر أن تشهدها البلاد الفترة المقبلة:

- تتعرض البلاد منذ أمس الاثنين، لارتفاع طفيف في درجة الحرارة بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

- يسود طقس اليوم الثلاثاء دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

- تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بصورة طفيفة علي جميع المناطق، مما يتسبب في طقس دافىء خلال ساعات النهار علي البلاد.

- اعتبارا من السبت المقبل 20 مارس تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

- ومن المتوقع أن يشهد يوم السبت المقبل، طقس حار على كافة الأنحاء بالجمهورية وشبورة مائية صباحا ويكون الطقس بارد ليلا، على أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذا اليوم 32 درجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موجة حارة بوابة الفجر الفجر الأرصاد

أخبار تهمك

زيدان يرد على عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

لابورتا يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد ويخطف صفقة «السفاح»

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بثنائي هجومي صريح أمام فيتا كلوب

منذ 33 دقيقة

مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب يجهزها موسيماني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد قرار زيادة المعاشات.. أعرف قيمة معاشك بعد الزيادة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة الراحل عامر منيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الزمالك ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ 13 دقيقة

شيكابالا يتسبب في عرض مدافع الفريق للبيع.. والزمالك ينتظر الرد

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

الأرصاد: ارتفاع الحرارة اعتبارا من الثلاثاء المقبل

الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار اليوم (فيديو)

الأرصاد تحذر من موجة جديدة من عدم الاستقرار

اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت 9 يناير 2021

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط متسولة المترو

02:31 ص

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

06:51 م

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

06:41 ص

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

02:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار