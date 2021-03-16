ذروتها السبت المقبل.. موجة حارة جديدة تنتظر مصر

يبدو أن مصر، أصبحت على أعتاب موجة حارة جديدة تشهدها محافظات البلاد خلال الفترة المقبلة ذروتها ستكون السبت القادم، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية فصل الربيع يوم 20 مارس الجارى، وتشهد حالة الطقس اعتدالا فى درجات الحرارة، ويمتد الفصل لمدة ثلاثة أشهر تعود خلالها الأتربة بسبب رياح الخماسين، وبالتزامن مع هذه الرياح، يعاني كثيرون من أمراض الحساسية.





ويفضل أن يخفف المواطنين الملابس بشكل تدريجي خلال فصل الربيع حتى بداية فصل الصيف ولا يجب أن يتم ارتداء الملابس الصيفية في بداية الربيع، حسب تصريحات مسئولي هيئة الأرصاد الجوية.





ومع دخول فصل الربيع ستشهد مصر بطبيعة الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة، كما سيبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بالتزامن مع الفصل.





وفيما يلي تقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن حالة الطقس المرتفعة الحرارة والمقرر أن تشهدها البلاد الفترة المقبلة:





- تتعرض البلاد منذ أمس الاثنين، لارتفاع طفيف في درجة الحرارة بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.





- يسود طقس اليوم الثلاثاء دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





- تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بصورة طفيفة علي جميع المناطق، مما يتسبب في طقس دافىء خلال ساعات النهار علي البلاد.





- اعتبارا من السبت المقبل 20 مارس تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.



