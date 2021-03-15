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تشارك في إنتاجه ART.. "الرجل الذي باع ظهره" يترشح لجائزة الأوسكار

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور  المتحركة، اليوم، قائمة ترشيحات جائزة الأوسكار ال ٩٣، والتي يتم الإعلان عن جوائزها يوم ٢٦ أبريل المقبل.

وترشح الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" الذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه وأخرجته كوثر بن هنية، في قائمة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ضمن ٥ أفلام أخرى.


يتتبع فيلم "الرجل الذي باع ظهره" والذي تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاجه، رحلة سام على، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، على أمل الالتحاق بحبيبته في باريس. عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكي معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.
الفيلم من بطولة يحيى مهايني، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ديا إليان، كوين دي بو، وإخراج كوثر بن هنية.

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