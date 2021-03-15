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مليون مشاهدة لأغنية روبي "حتة تانية" علي "يوتيوب"

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تخطت المطربة روبي حاجز المليون مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل عنوان "حتة تانية" من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس العنوان علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بأيام قليلة.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وإنتاج "Talent Beats" للمنتج وليد منصور.

وتقول كلمات الاغنية: 
جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة أصل الافندي ده في حته تانية عندي".

وانتهت روبي من تسجيل اغاني الألبوم بشكل كامل ومن المقرر ان تطرحه خلال الفترة المقبلة، كما صورت أغنيتي "أنا لو زعلانة و حتة تانية" علي طريقة الفيديو كليب مع المخرج مصطفي عامر.


وتعاونت روبي في الالبوم  مع الموزع احمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور  وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وأحمد عادل ونادر نور وصابر كمال وجيزو وأحمد مرزوق.


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