وصفات طبيعية لتقوية الأظافر في المنزل

نقدم لك هذه الوصفات السهلة من مكونات طبيعية لأظافر طويلة ونظيفه، ومن هنا يمكنك اتباع التالي:





وصفة الليمون لتطويل الأظافر

افركي شريحة من الليمون على أصابعك وأظافرك لمدة 5 دقائق ثم اشطفيها بالماء الدافئ.

كرّري ذلك كل يوم.

وصفة زيت جوز الهند

تسخين بعض زيت جوز الهند البكر الممتاز في وعاء وقومي بتدليكه في أظافرك وأصابعك بحركات دائرية، وسيساعد ذلك في الدورة الدموية ، مما يعزز نمو الأظافر.

كرّري ذلك كل ليلة قبل النوم.





وصفة زيت الزيتون

قومي بتسخين بعض زيت الزيتون البكر ودلكي أظافرك وجلدك بلطف لمدة 5 دقائق، ومن ثم، غطي يديك بالقفازات واتركيها ترتاح طوال الليل.

كرّري ذلك مرة في اليوم.