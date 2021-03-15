رسميا .. كمال أمين مدير فني للسكة الحديد





قرر مجلس إدارة نادي السكه الحديد برئاسة الدكتور محمد عيد

تعيين جهاز فنى جديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة كمال أمينلاعب الترسانة والسكة الحديد الأسبق وذلك خلفا للمدير الفني عيد مرزايق الذي قدم استقالته أمس بعد مباراه السكة مع فريق حرس الحدود الودى .



ويتكون الجهاز المعاون من كمال اليمنى مدرب عام وايهاب فرج مدرب وياسر سمير مدرب حراس مرمى والدكتور محمد عبد العال طيب ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي وحسين ابراهيم مدلك ومحمد جمال مدير الكرة.



ويستعد فريق السكة للقاء المريخ يوم الجمعة على ملعب نادي السكه الحديد.



ويحتل السكة المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.