Advertisements

رسميا .. كمال أمين مدير فني للسكة الحديد

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي ورأفت أمين
Advertisements


قرر مجلس إدارة نادي السكه الحديد برئاسة الدكتور محمد عيد
تعيين جهاز فنى جديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة كمال أمينلاعب الترسانة والسكة الحديد الأسبق وذلك خلفا للمدير الفني عيد مرزايق الذي قدم استقالته أمس بعد مباراه السكة مع فريق حرس الحدود الودى .

ويتكون الجهاز المعاون من كمال اليمنى مدرب عام وايهاب فرج مدرب وياسر سمير مدرب حراس مرمى والدكتور محمد عبد العال طيب ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي وحسين ابراهيم مدلك ومحمد جمال مدير الكرة.

ويستعد فريق السكة للقاء المريخ يوم الجمعة على ملعب نادي السكه الحديد.

ويحتل السكة المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

أخبار تهمك

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حبس جهاد الغزالي وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي

منذ نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. كواليس القبض على المتهم "متحرش المترو"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

منذ ساعة و 11 دقيقة

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 15 ساعة

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حبس جهاد الغزالي وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

منذ ساعة و نصف

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ يوم

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

03:07 م

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

03:30 م

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

01:08 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار