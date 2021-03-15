حبس جهاد الغزالي وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي

قضت الدائرة الثالثة جنايات بالمحكمة الإقتصادية برئاسة المستشار عمرو عبد القادر إسماعيل، بتأييد حكم محكمة الجنح بحبس وتغريم المدعو/ جهاد محمد نصر الدين الغزالي، وشهرته/ جهاد الغزالي، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة.





وكان جهاد الغزالي قاد حملة تشهير وإساءات لرئيس الأهلي ومجلس إدارته طالت الذمم والأعراض والإساءة لأسرة الكابتن محمود الخطيب بالإتهامات الباطلة والأكاذيب مدفوعاً من آخرين ومدعياً أنه عضو بالنادي الأهلي، على خلاف الحقيقة.. ورفض رئيس الأهلي الرد على إساءات الغزالي والتي لاقت إستياء الرأي العام لأن جميعها ينافي الواقع ، وآثر الصمت والحصول على حقه ومجلس الإدارة بالطرق الشرعية.





وكلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية، وأقام رئيس مجلس إدارة الأهلي الدعوى رقم 970 لسنة 2019 جنح إقتصادية وأقام خالد مرتجي وجوهر نبيل ومهند مجدي أعضاء مجلس إدارة الأهلي، الدعوى رقم 979 لسنة 2019 جنح إقتصادية.





وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً، بحبس المذكور ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 35 ألف جنيه وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه تعويض مؤقت وأتعاب المحاماه، وبجلسات المحاكمة، تقدم المذكور بأوراق وشهادات مرضية مدعياً مرضه، وتلقيه العلاج بالخارج، وطلب من المحكمة إستعمال الرأفة، وبجلسة 14 مارس 2021، رفضت المحكمة دفاعه ودفوعه وقضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، مع الإكتفاء بحبسه شهر مع الشغل والنفاذ، وتقدم دفاع رئيس الأهلي ومجلس الإدارة للنائب العام اليوم بالطلب رقم 11393 عرائض المكتب الفني لإدراج المحكوم عليه على قوائم منع السفر وترقب الوصول لتنفيذ حكم الحبس.



