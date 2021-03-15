سنصنع منك مبابي جديد.. تفاصيل وعد مدرب جالطة سراي لمصطفى محمد

يخطط فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي لإدماج النجم المصري مصطفى محمد في طريقة لعب 4-4-2 للعب بجانب الكولومبي فالكاو في خط الهجوم.





وكشف موقع abcgundem التركي، عن تفاصيل وعد المدرب التركي للفرعون المصري.





وقال تريم لمصطفى محمد وفقا للموقع التركي: «سنصنع منك مبابي جديد»، في إشارة إلى النجم المتألق في صفوف باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا وبطل كأس العالم كيليان مبابي، كما أضاف في حديثه لـ مصطفى محمد: «سأفعل كل ما بوسعي لمساعدتك على التحسن».





واستعان فاتح تريم بلاعبه السابق أثناء تدريبه لنادي بورتو البرتغالي ونجم منتخب البرازيل السابق، هالك، الذي يلعب حاليًا في نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي من أجل الحديث مع مصطفى محمد وتحفيزه، حيث أخبره أن اللعب كمهاجم ثان بجانب نجم مثل راداميل فالكاو سيضيف له كثيرًا.







