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تحصين 180222 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع في الدقهلية

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة القومية الاولى لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى يتم تنفيذها فى اطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة - قطاع الطب البيطرى وذلك منذ شهر فبراير الماضى وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية واشار المحافظ الى ان اعمال الحملة منذ بدايتها.

إحصائية التحصين

وحتى اليوم اسفرت عن تحصين 180222 رأس ماشية بنطاق المحافظة،وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بشأن نتائج اعمال الحملة بنطاق المحافظة على مدار الفترة الماضية وحتى اليوم.


حيث أوضح التقرير انه لاتوجد أى حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وان مايتم تحصينه من رؤوس الماشية يشمل الاغنام والابقار والجاموس، وان مديرية الطب البيطري تقوم كذلك بمراقبة اسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الادارات والوحدات المحلية.

كما تقوم لجان الارشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الامراض الوبائية قبل التحصين،وقال محافظ الدقهلية ان حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا.

الانتاج الحيواني

وأضاف ان الدولة تعمل على زيادة الانتاج الحيواني بما يؤدى الى خفض اسعار اللحوم ومنتجات الالبان،كما اكد محافظ الدقهلية على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الامراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها اهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

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