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زلة لسان نائب رئيس الحكومة الليبية خلال قسم اليمين تثير صخبا بالبرلمان

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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أثارت زلة لسان نائب رئيس الحكومة الليبية حسين عطية عبدالحفيظ القطراني خلال أدائه اليمين صخبا بين النواب في البرلمان.

 

فقد قال القطراني "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف "ثورة الفاتح من سبتمبر" التي سبقت تولي معمر القذافي السلطة في البلاد، ليصحح كلامه "لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.


وعقب زلة لسان القطراني، ضجت القاعة بضحكات وصيحات الاستهجان من النواب، فيما أدت الحكومة الليبية اليوم اليمين بحضور سياسي ودبلوماسي واسع.

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نائب ليبيا زلة لسان البرلمان الليبي

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