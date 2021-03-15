للعروس.. عالجي فطريات الأظافر بالخل

يعتبر الخل من الحلول الفعالة جدًّا في حل مشكلة فطريات الأظافر، ومن هنا إليك طريقة استخدامه لعلاج فطريات الأظافر.





أظهرت إحدى الدراسات أن نشاط الخل المضاد للفطريات أقوى من باقي المواد الحافظة الغذائية الأخرى، حيث يُبطئ الخل نمو بعض أنواع الفطريات، لا سيما فطريات القدم.





طريقة التحضير

- قص الاظافر وخاصة التي تكون بها فطريات.

- تحضير محلول تنقعين فيه قدميك لمكافحة الفطريات المتراكمة بالاظافر

- قومي بتعقيم مقص الأظافر قبل وبعد استخدامه، وذلك بنقعه في المعقم الطبي لمدة نصف ساعة للتخلص من الفطريات ومنع انتشار العدوى.

- طبقي المحلول بإضافة نصف كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح إلى وعاء من الماء الدافئ

- ثم يتم نقع الأظافر المصابة في هذا المحلول لمدة عشرين دقيقة

- ثم يتم غسلها بعد ذلك بالماء الفاتر، وبعدها قومي بتجفيف القدمين جيدًا بمنشفة نظيفة وجافة تمامًا؛ منعًا لنمو الفطريات التي تنمو في الظروف الرطبة، مع الامتناع عن استخدام المنشفة مرة أخرى قبل غسلها؛ حتى لا تنتقل العدوى مرة أخرى

- ويمكن تكرار هذا العلاج لمرة واحدة يوميًّا، وستلاحظين الفرق في خلال أسبوعين.





ملحوظة

يُنصح بعدم استخدامه في حالة البشرة الحساسة؛ لتجنُّب تهيُّج الجلد وحُمْرَتِه، أو قلِّلي مدة نقع الأظافر لـ 10 دقائق، مع تخفيف المحلول بالمزيد من الماء لتجنُّب هذه المشكلة، ويمكن تقليل عدد مرات النقع إلى 3 مرات أسبوعيًّا في حال كانت بشرتك معرَّضة للحساسية.