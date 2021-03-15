مسح ورفع تراكمات وتشجير طريق ميت علي ودبو عوام في المنصورة

قاد عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة حملة لرفع تراكمات ومخلفات الهدم والتطهير وتجميل وتشجير طريق مدخل قريتي ميت علي ودبو عوام.



وقال سعد أنه من اولوياته رفع تراكمات ومخلفات الهدم والتطهير بالطرق وتشجيرها وخلق مظهر جمالي يليق باهلنا في كل مكان.



وأوضح أن هذه الأعمال تتم بجهود المخلصين من أبناء مركز المنصورة والوحدة المحلية بميت علي والمشاركة المجتمعية التي عن طريقها يمكن تقديم الكثير للمواطنين في كل مكان.



شارك في الحملة محمد البهي رئيس الوحدة المحلية بميت علي وابراهيم هلال رئيس القسم الهندسي ووجدي المرسي رئيس قسم البيئة ومسئولي النظافة والتشجير بالوحدة.



وأكد سعد أن تلك الأعمال تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتأكيده الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والعمل على تحسين البيئة العامة المحيطة بهم وتوفير الخدمات، وفي إطار توجيهات المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة

