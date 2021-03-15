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موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام فيتا كلوب
الإثنين 15/مارس/2021 - 04:28 م
الفجر الرياضي
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يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضيفا ثقيلا أمام فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويخطط موسيماني للدفع بمحمد شريف ووالتر بواليا معا في خط الهجوم في مباراة فيتا كلوب، لمفاجئة الفريق الكونغولي.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي على ملعب الأخير، مساء الثلاثاء المقبل 16-3-2021 وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.
ويسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لحصد النقاط الثلاث من أجل إحياء آمال الأحمر في المجموعة الأولى للتأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان فيتا كلوب الكونغولي، قد خطف نقطة التعادل أمام الأهلي على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بهدفين مقابل مثلهما ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد أربعة نقاط من ثلاثة جولات بدور المجموعات، حقق الأحمر الفوز على المريخ السوداني، وتعادل أمام فيتا كلوب وتلقى خسارة أمام سيمبا التنزاني.
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