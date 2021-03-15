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نادي زد يوقع عقد رعاية مع نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا في الإسكواش

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:19 م
نور الشربيني
نور الشربيني
الفجر الرياضي
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ضمن خطة زد الاستراتيجية في الدعم المستمر للمواهب الناجحة، أعلن زد توقيع عقد رعاية للاعبة المصنفة الأولى عالميًا نور الشربيني حسب تصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش، وتشارك نور الشربيني بقميص زد لأول مره في بطولة بلاك بول التي تقام في مصر من يوم 13 مارس إلى 25 مارس بمجموع جوائز 175 ألف دولار لمنافسات السيدات.
كما صرحت اللاعبة نور الشربيني معربة عن سعادتها لتوقيع عقد رعاية مع زد الذي يمتلك رؤية رياضية متميزة تساعدها على تحقيق أحلامها الرياضية وله تأثير ايجابي وكبير في النهوض بالرياضة في مصر بشكل عام، كما اعربت عن تطلعها لبداية مشوارها لعام 2021 بالمشاركة في بطولة "بلاك بول" وأتمنى الفوز بالمركز الاول وأعزز صدارتي على قمة التصنيف العالمي."
كما صرح هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي "أن زد دائما يبحث عن الكوادر الرياضية في كل رياضة من الرياضات التي يهتم بها ويدعمها من اجل النهوض بالملف الرياضي في مصر، وكانت رياضة الاسكواش على رأس اولوياتنا لذلك تم السعي للحصول على توقيع عقد رعاية مع اللاعبة نور الشربيني التي تعد واحدة من ايقونات مصر في رياضة السيدات وقدوة للكثير من الرياضيين."
الجدير بالذكر أن مجمع زد الرياضي أعلن عن إفتتاح واحدة من أقوى أكاديميات الاسكواش في مطلع العام الجاري وذلك لإكتشاف مواهب جديدة وتنميتها بأحدث التدريبات من خلال استقدام أفضل المدربين في مصر، وتوفير كافة الإمكانيات من ملاعب وأدوات تدريب حديثة، وهو ما يسهم في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين يساهمون في رفع مستوى اللعبة، وفي الوقت نفسه المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية والدولية بقيادة الكابتن عمر عبد العزيز صاحب التاريخ الحافل في رياضة الاسكواش الذي بدأ مشواره التدريبي فور اعتزاله، ونجح خلال سنوات قصيرة في تدريب العديد من أبطال الاسكوش المصريين الناجحين منهم كريم عبد الجواد ونوران جوهر، كما تولى منصب المدير العام للمنتخب الوطنى للناشئين للاسكواش.

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