موعد مباراة توتنهام القادمة فى الدورى الإنجليزي

يستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة فريق أستون فيلا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 18 فى مواجهة منتظرة، يرغب رفقاء جوزيه مورينيو الفوز بالثلاث نقاط.





وتقام مباراة توتنهام وأستون فيلا فى تمام التاسعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الأحد القادم الموافق 21 مارس.





وكان توتنهام هوتسبير تعرض للخسارة أمام أرسنال أمس ضمن مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدفين مقابل هدف.





ويذكر أن توتنهام فى المركز السابع برصيد 45 نقطة بينما أستون فيلا فى المركز التاسع برصيد 41 نقطة.



