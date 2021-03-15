عاجل - الأهلى يزف بشري سارة لجماهيره

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الإثنين 15/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بعد الإتفاق على وضع 3 سنوات ونصف فى عقده الجديد مع القلعة الحمراء

تمديد عقد علي معلول مع الأهلي 

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن عقد علي معلول الجديد مع القلعة الحمراء ستكون مدته 3 سنوات ونصف، بجانب الموسم المتبقى فى عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن علي معلول  أبدى رغبته خلال الفترة الماضية بالبقاء والتجديد، وهو ما دفع مسؤولي النادي الأهلي للتحرك بشكل رسمي لحسم ملف التجديد له.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن حسم ملف تجديد النجم الدولي  التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإتفاق على جميع التفاصيل فى العقد.

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