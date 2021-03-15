Advertisements

ما معنى "رفع الأعمال" في شهر شعبان؟

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
Advertisements
أجابت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق على سؤال مفاده "ما معنى رفع الأعمال في شهر شعبان؟ وما الفرق بينه وبين رفعها يومي الإثنين والخميس؟"، على النحو التالي:
 
قالت دار الإفتاء المصرية إن معنى رفع الأعمال في شهر شعبان وفي يومى الإثنين والخميس هو أن الأعمال - سواء كانت قولية أو فعلية- تُعرَض على سبيل الإجمال فى شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض فى يومى الإثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا.

وكلاهما ورد في السنة؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائى.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.

قال العلامة الهروي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1422): [قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَضُ الأعمالُ» أي على الملك المتعال، «يومَ الإثنينِ والخميسِ» بالجر، «فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» أي طلبًا لزيادة رفعة الدرجة... قال ابن حجر: ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ»؛ لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة .

أخبار تهمك

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 15 ساعة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. كواليس القبض على المتهم "متحرش المترو"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

حبس جهاد الغزالي وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

حبس جهاد الغزالي وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ حوالي 6 ساعات

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

منذ ساعة و نصف

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام فيتا كلوب بسبب الإجهاد

خاص.. مفاجأة مدوية وراء عودة كارتيرون للزمالك

03:07 م

موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب.. واستبعاد نجم الأهلي "المتذبذب"

03:30 م

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

01:08 م

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار