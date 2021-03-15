سفير أفغاني ينتقد قطر ويدعو لإجراء محادثات سلام مع "طالبان"

رأى سفير أفغانستان لدى الإمارات، جاويد أحمد، أنه يجب أن تجري محادثات السلام الأفغانية بالتناوب بين عدة دول، متهما الدوحة بـ"التقاعس عن الضغط بما يكفي على حركة طالبان لتقليل العنف".

واعتبر جاويد أحمد أنه "يجب ألا تعقد محادثات السلام في مكان واحد (قطر)، بل يجب إجراؤها بالتناوب في أماكن في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، أو في أفغانستان نفسها"، لافتا إلى أن "طالبان في غاية الارتياح بقطر، وأن أفغانستان تريد أن تخرج طالبان من منطقة الارتياح تلك".

وأوضح السفير الأفغاني قائلا: "كان من الممكن أن يستخدم القطريون دورهم كمضيف في لعب دور أكثر نشاطا وحسما في دفع طالبان لتقليل العنف، أو إعلان وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لم يستخدموا وضعهم كمضيف لطالبان لدفع قيادات الجماعة لإعلان وقف إطلاق النار، أو تقليل العنف بدرجة ملحوظة".

وأكد جاويد أحمد أن "الحكومة التشاركية في أفغانستان لديها القدرة على استيعاب طالبان والمقاتلين السابقين"، مشيرا إلى أن "السبيل الوحيد لتحقيق انتقال السلطة هو من خلال الانتخابات".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا ستعقد مؤتمرا لبحث القضية الأفغانية هذا الأسبوع، بينما تستضيف تركيا محادثات الشهر المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تنشيط العملية باقتراح تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة، كما تجري محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" في الدوحة منذ العام الماضي، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها من الأراضي الأفغانية، غير أن وتيرة العنف تتزايد في أفغانستان، كما تتهم الحكومة المتشددين بعدم الوفاء بالتزاماتهم لتقليل الهجمات، بحسب وكالة "رويترز".