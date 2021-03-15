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عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة فيتا كلوب

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اتخذت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إجراء رسمي ضد فيتا كلوب الكونغولي، قبل مواجهة الفريقين.

واحتجت البعثة بشكل رسمي في خطاب إلى الاتحاد الإفريقي "كاف"، على فكرة حضور جماهير فيتا كلوب، حيث طلبت البعثة إيقاف قرار نادي فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلي في دوري الأبطال بحضور جماهيري، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وجاء احتجاج الأهلي متزامنًا مع إعلان العديد من مسئولي «الكاف» مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري؛ حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة. 

زاد على ذلك أنه سبق وأن خاض الأهلي مواجهته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور25 ألف متفرج من جماهيره، في الوقت الذي لم يتم السماح فيه للأهلي بدخول أي عدد من جماهيره في المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ السوداني يوم16ـ2ـ2021، وفيتا كلوب يوم 6ـ3ـ2021.

 وجاء في احتجاج الأهلي أيضًا، أن نادي فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفني أنه قد قام بتحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في الثانية ظهرًا في درجة حرارة تتجاوز الـ 33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعي؛ لأن لاعبي الأهلي لم يعتادوا اللعب في هذه الأجواء. 

ردًا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة في التاسعة مساءً في أجواء باردة، في الوقت الذي يعلم فيه «كاف» أنه هو الذي حدد موعد انطلاق مباريات الأهلي التي أقيمت بالقاهرة، ومن بينها مباراة فيتا كلوب.

وطالب الأهلي في احتجاجه بحفظ حقوقه في مواجهة قرار نادي فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيري والذي يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة.

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