تقارير .. البرهان في دائرة السودانيين بحثا عن الحقوق المشروعة

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تقارير .. البرهان في دائرة السودانيين بحثا عن الحقوق المشروعة
الإثنين 15/مارس/2021 - 04:39 م
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نشرت تقارير اعلامية في السودان موقف الشارع السوداني في تولي الفريق اول عبدالفتاح البرهان منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.
وأشارت وسائل الاعلام السودانية في تقرير شامل عن البرهان وقصة حياته بداية عمله ضابطاً بالاستخبارات العسكرية السودانية في غرب دارفور، وكانت لديه مهمة تنسيق عمل القوات الحكومية خلال صراع الحكومة المركزية مع الجماعات المتمردة، وذلك بين العامين 2003 و 2005 حيث تزامن ذلك مع حدوث الصراع الدامي الذي تم خلاله ارتكاب عدد كبير من جرائم الحرب في عدد من مدن غرب دارفور.
وايضا اشارت التقارير الي واقعة القبض على البرهان في دارفور من قبل حركة تحرير السودان أثناء تلك الأحداث المأساوية، وتم اطلاق سراحه في صفقة تبادل الأسرى وذلك بعد التوقيع على اتفاقية أبشي الأولى في تشاد في الثالث من سبتمبر 2003 بين الحركة والحكومة السودانية.
وبعد إطلاق سراح البرهان أعادته الحكومة السودانية للخدمة وأرجعته الى العمل في دارفور، فقاد البرهان عمليات عسكرية ضد الحركة وأسس وأشرف شخصياً على أنشطة ميليشيا الجنجويد وحرس الحدود لاحقاً.
واشارت التقارير الإعلامية الي اتهام بعض قادة الجماعات المسلحة السودانية الحاليين البرهان بانه يقوم بتسليح عدد من القبائل في دارفور مستغلاً سلطته كرئيس للمجلس السيادي..كما لاحظ مراقبون تردد البرهان المستمر بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم البشير، فقد رفض البرهان عدة مرات علناً تسليم البشير لتتم محاكمته دولياً بحجة الحفاظ على سيادة السودان، وأن البشير يمكن محاكمته في السودان. فكان البرهان أكثر المعترضين على دور المحكمة الجنائية الدولية في النظر بالجرائم المرتكبة في دارفور، وذلك على الرغم من عدة لقاءات جمعته مع كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، وماوسي سيغون، مدير المنظمة في إفريقيا وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم.
وخلال كل تلك اللقاءات قال البرهان انه متعاون بشكل تام مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يخص تسليم المطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، وذلك وفقاً لمنظمة هيومن رايتش ووتش. أي أن تصريحات البرهان كانت متناقضة وبالمحصلة لم تتم عملية تسليم البشير وعدد من المطلوبين دولياً.
فالبرهان يعلم أن مثول المتهمين أمام محكمة الجنايات الدولية يعني المزيد من الاتهامات التي ستطاله عاجلاً أم اجلاً، فالدور سيصل اليه ولو بعد حين، وهذا ما حصل فعلاً فقد وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاماتها للبرهان على أساس الفقرة 3-أ من المادة 25 من نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، والتي تنص على أن الشخص يكون متهماً جنائياً ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسؤولاً جنائياً.
بمعنى آخر فان علم البرهان بأي جرائم مرتكبة من قبل أي قادة عسكريين تحت أمرته يعني انه يتحمل جزء من المسؤولية عن هذه الجرائم، مثله كمثل أي ضابط كبير عمل سابقاً في دارفور، وخصوصاً خلال فترة النزاع المسلح هناك، ذلك لأن دور البرهان وسلطته ورتبته العسكرية في تلك الفترة هي بحد ذاتها دليل على علاقته الحتمية بالجرائم المرتكبة في دارفور واشرافه على تنفيذها.
ولتدعيم الاتهامات الموجهة للبرهان، اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية على شهادات عدد من الناجين من المجازر في دارفور وخصوصا من قبيلة الفور، حيث حصلت عمليات قتل جماعي بحق هذه القبيلة وتهجير وحرق للأراضي وتدمير للممتلكات والمنازل، وخصوصا التابعة لقبيلة الفور في عدد من المناطق في وادي صالح في غرب دارفور، حيث يقدر عدد المهجرين من هناك بحوالي عشرين الفاً من المدنيين.
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