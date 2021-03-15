تقارير .. البرهان في دائرة السودانيين بحثا عن الحقوق المشروعة

نشرت تقارير اعلامية في السودان موقف الشارع السوداني في تولي الفريق اول عبدالفتاح البرهان منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.





وأشارت وسائل الاعلام السودانية في تقرير شامل عن البرهان وقصة حياته بداية عمله ضابطاً بالاستخبارات العسكرية السودانية في غرب دارفور، وكانت لديه مهمة تنسيق عمل القوات الحكومية خلال صراع الحكومة المركزية مع الجماعات المتمردة، وذلك بين العامين 2003 و 2005 حيث تزامن ذلك مع حدوث الصراع الدامي الذي تم خلاله ارتكاب عدد كبير من جرائم الحرب في عدد من مدن غرب دارفور.





وايضا اشارت التقارير الي واقعة القبض على البرهان في دارفور من قبل حركة تحرير السودان أثناء تلك الأحداث المأساوية، وتم اطلاق سراحه في صفقة تبادل الأسرى وذلك بعد التوقيع على اتفاقية أبشي الأولى في تشاد في الثالث من سبتمبر 2003 بين الحركة والحكومة السودانية.





وبعد إطلاق سراح البرهان أعادته الحكومة السودانية للخدمة وأرجعته الى العمل في دارفور، فقاد البرهان عمليات عسكرية ضد الحركة وأسس وأشرف شخصياً على أنشطة ميليشيا الجنجويد وحرس الحدود لاحقاً.





واشارت التقارير الإعلامية الي اتهام بعض قادة الجماعات المسلحة السودانية الحاليين البرهان بانه يقوم بتسليح عدد من القبائل في دارفور مستغلاً سلطته كرئيس للمجلس السيادي..كما لاحظ مراقبون تردد البرهان المستمر بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم البشير، فقد رفض البرهان عدة مرات علناً تسليم البشير لتتم محاكمته دولياً بحجة الحفاظ على سيادة السودان، وأن البشير يمكن محاكمته في السودان. فكان البرهان أكثر المعترضين على دور المحكمة الجنائية الدولية في النظر بالجرائم المرتكبة في دارفور، وذلك على الرغم من عدة لقاءات جمعته مع كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، وماوسي سيغون، مدير المنظمة في إفريقيا وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم.





وخلال كل تلك اللقاءات قال البرهان انه متعاون بشكل تام مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يخص تسليم المطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، وذلك وفقاً لمنظمة هيومن رايتش ووتش. أي أن تصريحات البرهان كانت متناقضة وبالمحصلة لم تتم عملية تسليم البشير وعدد من المطلوبين دولياً.





فالبرهان يعلم أن مثول المتهمين أمام محكمة الجنايات الدولية يعني المزيد من الاتهامات التي ستطاله عاجلاً أم اجلاً، فالدور سيصل اليه ولو بعد حين، وهذا ما حصل فعلاً فقد وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاماتها للبرهان على أساس الفقرة 3-أ من المادة 25 من نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، والتي تنص على أن الشخص يكون متهماً جنائياً ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسؤولاً جنائياً.





بمعنى آخر فان علم البرهان بأي جرائم مرتكبة من قبل أي قادة عسكريين تحت أمرته يعني انه يتحمل جزء من المسؤولية عن هذه الجرائم، مثله كمثل أي ضابط كبير عمل سابقاً في دارفور، وخصوصاً خلال فترة النزاع المسلح هناك، ذلك لأن دور البرهان وسلطته ورتبته العسكرية في تلك الفترة هي بحد ذاتها دليل على علاقته الحتمية بالجرائم المرتكبة في دارفور واشرافه على تنفيذها.





ولتدعيم الاتهامات الموجهة للبرهان، اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية على شهادات عدد من الناجين من المجازر في دارفور وخصوصا من قبيلة الفور، حيث حصلت عمليات قتل جماعي بحق هذه القبيلة وتهجير وحرق للأراضي وتدمير للممتلكات والمنازل، وخصوصا التابعة لقبيلة الفور في عدد من المناطق في وادي صالح في غرب دارفور، حيث يقدر عدد المهجرين من هناك بحوالي عشرين الفاً من المدنيين.