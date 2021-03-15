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"فيسبوك" تتيح تطبيق جديد لمنصة إنستجرام في هذه الدول
الإثنين 15/مارس/2021 - 04:43 م
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تعمل شركة فيسبوك على اختبار تطبيق جديد لمنصة "إنستجرام" سيتم إتاحته في الهند والبرازيل، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق نسخة خفيفة جديدة لا يتجاوز حجمها 2 ميجا بايت من تطبيق منصة "إنستجرام" الشهيرة لمشاركة الصور الرقمية عبر الهواتف الذكية.
وطور تطبيق "إنستجرام لايت" الجديدة على يد الفريق نفسه الذي طور النسخة الخفيفة من تطبيق الشبكة الاجتماعية "فيسبوك لايت"، حيث تكرر النسخة الجديدة استراتيجية تفريغ وظائف التطبيق إلى الخدمات السحابية بدلا من تشغيلها على الهواتف الذكية، وفقا لموقع "ذا ريجيستر" التقني.
وأزالت "فيسبوك" الصور المتحركة ومرشحات الواقع المعزز المخصصة للأوجه، لكنها احتفظت بالخصائص التي تقدم المرح بأقل قدر من استهلاك البيانات، مثل الصور المتحركة والملصقات.
وبجانب 170 دولة حول العالم، أطلقت الشركة التطبيق في الأسواق بالهند والبرازيل، لجذب المزيد من المستخدمين في دول العالم النامي، بجانب تعظيم قاعدة مستخدميها لزيادة عائداتها من الإعلانات والتجارة الإلكترونية.
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