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مصايف الإسكندرية تشن حملات موسعة على المنشآت والمقاهي (صور)

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأثنين، حملات موسعة على المنشآت والمقاهي والكافتريات، التي تقدم الشيشة للرواد.

وأشار البيان الصادر عن الإدارة اليوم، إلى أن في إطار التواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى ضد المنشآت التي تقدم الشيشة للرواد، تلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، والخط الساخن للشكاوى عدة شكاوى بخصوص مخالفات المقاهى والكافتريات وتقديمهم الشيشة للرواد.

وأضاف أنه بناء على تعليمات اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تم تشكيل بقيادة فيكتور عزت مدير قسم المتابعة بالإدارة ومجموعة من مفتشي قسم المتابعة وكانت نتيجة الحملة صحة الشكاوي المقدمة.

وتابع أنه تم مصادرة الشيشة وإخطار الأحياء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإغلاق والتشميع عدة كافيهات بشارع عشرين، وكفر عبده، والضاهرية، ومدينة فيصل، ولوران.

واستكمل أن الإدارة تلقت شكوى بشأن منشأة بسموحة تقوم بتحصيل الخدمة ١٢% وتم فحص عدد من الشيكات واتضح عدم تحصيل الخدمة من الرواد والتزام المنشأة.

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