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مفتي كازاخستان يهدي وسام الإدارة العامة للشئون الدينية لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف " ناوريز باي حاج تاجو نولي" المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والسفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لتنسيق أوجه التعاون المشترك.

وخلال اللقاء سلم "ناوريز باي حاج تاجو نولي " المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعوة رسمية لحضور الاحتفال بالعيد العشرين للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

وأهدى ناوريز باي حاج تاجو نولي معالي وزير الأوقاف وسام الإدارة العامة للشئون الدينية لمسلمي كازاخستان، تقديرا لجهوده الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأهدى وزير الأوقاف الضيوف الأجلاء نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.

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