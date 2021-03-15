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انتقادات لاذعة من المعارضة لأردوغان ونظامه.. تفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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استنكر نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، ممارسات الحكومة التركية الداخلية، تجاه الشعب والأحزاب المعارضة، مشيرًا إلى هدم حكومة أردوغان إجراءات الإصلاح الاقتصادي والسياسي في بلاده، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.


وانتقد أوزيل، ادعاء رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان أن المعارضة «تريد حزبًا واحدًا»، قائلًا: «أنشأنا أحزابًا كثيرة في تركيا، لكن في عهدك انتقلنا من نظام متعدد الأحزاب إلى دكتاتورية الحزب الواحد، وإلى دولة حزبية»،ستنكر نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، ممارسات الحكومة التركية الداخلية، تجاه الشعب والأحزاب المعارضة، مشيرًا إلى هدم حكومة أردوغان إجراءات الإصلاح الاقتصادي والسياسي في بلاده.


وقال أوزال: «شخص واحد يقوم بجميع المهام ويقرر كل شيء، ولا يكفي! إنه يريد حزبًا معارضًا مقبولًا! حليفه دولت بهتشلي يتحدث كما يشاء والمعارضة لا تستطيع أن تفعل ما تشاء»

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المعارضة التركية الاحزاب المعارضه اردوغان

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